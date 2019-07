Verstappen baalt van crash; Vettel biedt excuses aan

„Hij zei dat het zijn fout was en dat hij zich verslikte in het remmen. Balen, want ik wilde graag op het podium staan”, aldus Verstappen tegen Ziggo over het race-incident met Vettel.

Na afloop kwam Vettel naar de Nederlander toe om zijn excuses aan te bieden. De Duitser baalde ook van zijn eigen actie. „Hij (Verstappen, red.) maakte eerst een kleine fout door de binnenkant te kiezen”, zegt de Ferrari-coureur toen Verstappen hem inhaalde en zijn lijn verdedigde. „Het zag er voor een seconde uit dat hij daarna weer naar het midden zou gaan, dan kon ik er rechts langs waar de ruimte lag. Toen ging hij op het laatste moment toch naar rechts en was er voor mij geen ruimte meer. Ik kon niet meer ontwijken. Mijn fout”, zegt Vettel schuldbewust.

Ondanks de crash, waarbij de bolide van Verstappen volledig los van de grond raakte kon hij toch verder rijden. „Ik ben blij dat ik door kon. De stoel zat wel helemaal los en de stuurbekrachtiging werkte niet meer. Ook wat schade aan de vloer”, aldus Verstappen, die als vijfde over de finish kwam. „We waren snel en het was een prima race. Jammer dat je eraf gereden wordt.”

