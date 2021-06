Mathieu van der Poel behoudt gele trui dankzij uitmuntende tijdrit

Van der Poel, die zondag op de Muur van Bretagne op sensationele wijze het geel veroverde, ging als laatste van start. Op speciale wielen, volgens kenners de snelste ter wereld, die zijn ploeg op het laatste moment had laten afleveren, kwam Van der Poel tot een zeer verdienstelijke tijd van 32.31. Het was voor de tweevoudig Nederlands kampioen op de weg, die amper traint op zijn tijdritfiets, nipt genoeg om het geel te behouden.

In het gevecht om de ritzege stond geen maat op Pogacar, die 32.00 liet noteren. Stefan Küng (Groupama-FDJ) werd op 19 seconden tweede, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) finishte als derde met een achterstand van 27 tellen. De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma was een seconde sneller dan Van der Poel en zette de vierde tijd neer.

Tadej Pogacar was woensdag een klasse apart. Ⓒ AFP

Primoz Roglic

Primoz Roglic reed een prima tijdrit, zeker met zijn valpartij van maandag in het achterhoofd. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma zette, met een gebutst en geschaafd lichaam, de zevende tijd neer. Toch verloor hij uiteindelijk 44 seconden op zijn grote concurrent Pogacar. Het verschil in het klassement is nu al ruim anderhalve minuut (1.40) tussen de twee favorieten, die vorig jaar eerste en tweede werden.

Stefan Küng

Mikkel Bjerg was kort na het middaguur de eerste renner die een echt serieuze tijd liet noteren. De Deen van UAE-Team Emirates zette op het 27,2 kilometer lange parcours richting Laval Espace Mayenne een tijd van 33.01 neer. Bjerg moest zijn plek op de hot-seat uiteindelijk afstaan aan Stefan Küng. De Europees kampioen bracht een tijd van 32.19 op de klokken, die lange tijd genoeg leek voor de overwinning. In de slotfase griste Pogacar de overwinning echter voor de neus van de Europees kampioen weg.

Stefan Küng passeert met een verbeten gezicht de finish. Ⓒ AFP

Sprinten

Donderdag zijn de sprinters weer aan zet in de Tour. Tussen Tours en Châteauroux heeft de Franse parcoursbouwer een 160 kilometer lang parcours zonder echte scherpte rechters uitgetekend. Tim Merlier en Mark Cavendish schoten deze Tour al raak in een massasprint. Topfavoriet Caleb Ewan is er niet meer bij. De Australiër kon niet verder na een harde valpartij in etappe drie.