Van Gaal onthult: ’Ik neem drie oranje onderbroeken mee’

De 71-jarige keuzeheer neemt drie oranje onderbroeken mee naar Qatar. Op de vraag of hij bijgelovig is, antwoordde hij: „Nee, ik ga het nu uitleggen. Truus stond in de Nouveau. Ik zei: ’Doe dat nou een keer, dat is een leuk blad. Dan ben je er meteen vanaf.’”

Dat bleek volgens Van Gaal achteraf een misvatting. „Nu wil ieder blad haar hebben. Ik heb die Oranje onderbroek van Truus gehad. Denk jij dat ik in het dagelijkse leven die oranje broek draag? De enige dag ik dat kan doen, is wanneer ik bij het Nederlands elftal ben. Dáárom doe ik dat, uit respect voor mijn lieve Truusje. Ik heb zelfs drie oranje onderbroeken. Dat is handig, dan kunnen ze gewassen worden en heb ik altijd een schone onderbroek aan.”