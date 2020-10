Stephen Bunting heeft corona: Jeffrey de Zwaan toch naar World Grand Prix

De Nederlandse darter (24) profiteert van de absentie van Stephen Bunting. De darter uit Engeland is net als zijn landgenoot Adrian Lewis positief getest op het coronavirus. De Zwaan treft in zijn openingsronde woensdag Jamie Hughes. Behalve De Zwaan mag ook Simon Whitlock nu zijn opwachting maken. De Australiër krijgt te maken met Chris Dobey.

Bij het toernooi in Coventry neemt Michael van Gerwen het dinsdagagavond (rond 20.00 uur) al op tegen de Pool Krzysztof Ratajski. Ook Danny Noppert komt in actie, tegen Ryan Searle. Jermaine Wattimena neemt het woensdagavond op tegen Gerwyn Price.

Van Gerwen was in het verleden zeer succesvol bij het enige toernooi op de kalender, waar een leg ook met een dubbel moet worden aangevangen. De 31-jarige Nederlander won het toernooi al vijf keer. Vorig jaar klopte Van Gerwen in de finale Dave Chisnall.

In 2012 veroverde Van Gerwen bij de World Grand Prix zijn eerste grote titel bij de PDC. Acht jaar klopte hij Mervyn King in de finale. De ervaren Engelsman bracht de Nederlander onlangs een gevoelige nederlaag toe bij het German Darts Championship: 6-1 in legs.