Tennisster Suárez Navarro heeft lymfeklierkanker

De 31-jarige Suárez Navarro, de voormalig nummer 6 van de wereld, is bezig aan het laatste seizoen van haar loopbaan.

„Ik moet nu zes maanden van chemotherapie ondergaan. Ik ben in orde op dit moment en wacht rustig af wat er op me afkomt”, zegt Suárez Navarro in een videoboodschap op social media.

De Spaanse staat op de 71e plek op de wereldranglijst. Vier jaar geleden bezette ze haar hoogste positie. Ze won in 2016 het grote WTA-toernooi van Doha. Ze reikte zeven keer tot de laatste acht op een grandslamtoernooi.