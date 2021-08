Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur Robert Eenhoorn gaat de strijd aan met tv-zenders AZ verwikkeld in onvervalste televisiesoap

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Als de supporters van AZ donderdagavond via de digitale kanalen van club op de wedstrijd tegen Celtic afstemmen, zien ze nog niet de nieuwe doelman Peter Vindahl Jensen, maar wel Hobie Verhulst (achtergrond) onder de lat staan. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - De status van AZ lijkt een fikse deuk te hebben opgelopen nu de televisie, in navolging van de uitwedstrijd tegen Celtic, voor de return in Alkmaar opnieuw op zwart springt. Het duel met als inzet een ticket voor de groepsfase van de Europa League is weer niet live op de buis te volgen. AZ-directeur Robert Eenhoorn heeft echter zijn principes en laat in de onvervalste tv-soap niet met zich sollen. „Iemand moet een keer een standpunt innemen.”