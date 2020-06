Geen nieuwe coronagevallen bij zesde testronde Premier League

De zesde testronde vond plaats op 4 en 5 juni. Alle betrokkenen van de twintig clubs worden in de aanloop naar de hervatting van de Premier League op 17 juni twee keer per week gecontroleerd op het coronavirus.

Bij de voorgaande vijf testronden bleken in totaal dertien personen positief. In de vorige testronde testte één persoon bij Tottenham Hotspur positief, in de vierde ronde ervoor ook niemand.