Kai Verbij: ’Ik krijg steeds meer het vertrouwen terug’

Kai Verbij, tegenwoordig in dienst van Jumbo-Visma, Ⓒ Foto BSR Agency

AMSTERDAM - Data van zes jaar schaatsen had Jac Orie zo kunnen krijgen van Kai Verbij, toen hij zich na vorig seizoen liet verleiden tot een avontuur bij Jumbo-Visma. Het was waardevolle informatie over de sprinter van Reggeborgh, maar de coach van zijn nieuwe ploeg taalde er niet naar. „Jac is zeker van zichzelf, hij gaat uit van zijn eigen schema’s. Misschien beter ook, als je jezelf wilt herontdekken”, zegt Verbij aan de vooravond van het NK Sprint, dat zaterdag en zondag in Heerenveen wordt afgewerkt.