Tallon Griekspoor treft Argentijn Guido Pella op Indian Wells

Griekspoor hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Vanwege een aantal afmeldingen is de nummer 36 van de wereld als 31e geplaatst in Californië.

De partij tussen Griekspoor en Pella wordt zaterdag gespeeld. Botic van de Zandschulp komt vrijdag in actie. Hij neemt het om 20.00 uur op tegen de Belarus Ilja Ivasjka.

Dominic Thiem, de winnaar van het toernooi in 2019, leed in de eerste ronde een pijnlijke nederlaag. Thiem verloor met 4-6 6-4 7-6 (5) van de Fransman Adrian Mannarino. De oud-winnaar, die een moeizame rentree beleeft na onder meer een zware polsblessure, had een wildcard ontvangen.

Andy Murray boekte in de openingsronde een zwaarbevochten zege op de Argentijn Tomás Martín Etcheverry. Het werd 6-7 (5) 6-1 6-4 voor de 35 jaar oude Schot, in 2009 finalist in Indian Wells.

Het toernooi van Indian Wells duurt tot en met volgende week zondag.