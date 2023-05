Clubicoon Sergio Busquets vertrekt na 18 jaar bij FC Barcelona: ’Onvergetelijke reis’

Busquets maakte zijn vertrek bekend in een bericht aan fans via sociale media. Daarin bedankt hij iedereen voor hun steun. „Dit was een onvergetelijke reis en een droom. Het was geen makkelijke beslissing om te nemen, maar nu is het juiste moment gekomen.” De aanvoerder van de ploeg van trainer Xavi zou volgend seizoen in Saudi-Arabië gaan spelen. Deze jaargang kwam Busquets nog in 27 competitieduels in actie.

Tekst gaat verder onder de video

Busquets was onderdeel van een succesvol Barcelona met ook onder anderen Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta. Zij vertrokken al eerder. De verdedigende middenvelder won onder meer drie keer de Champions League (2009, 2011 en 2015) en werd acht keer landskampioen. In totaal bestaat zijn erelijst uit meer dan dertig prijzen. Busquets kan daar in zijn laatste seizoen nog een titel aan toevoegen. De koploper krijgt daar zondag de eerste kans voor, bij stadgenoot Espanyol.

De ploeggenoot van Frenkie de Jong speelde meer dan zevenhonderd duels voor ’Barça’ en maakte achttien doelpunten. Ook was Busquets succesvol met de nationale ploeg. Behalve de wereldtitel in 2010, na de gewonnen finale tegen Oranje in Zuid-Afrika, pakte de middenvelder in 2012 ook de Europese titel met Spanje. Na het afgelopen WK in Qatar nam Busquets afscheid als international. Spanje werd in de achtste finales uitgeschakeld door Marokko, Busquets miste in de strafschoppenserie de laatste penalty.