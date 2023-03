AZ in de breedte sterker in de week van de drie B’s

Op de korte termijn zal dat hoogstwaarschijnlijk gevolgen hebben voor de invulling van het hart van de defensie, waar Pantelis Hatzidiakos en Wouter Goes de honneurs de afgelopen tien wedstrijden waarnamen. De 18-jarige Goes, die een sterk debuut kende in de Alkmaarse hoofdmacht maar tijdens de 2-1 nederlaag tegen FC Twente ondermaats acteerde, zal tegen Heerenveen plaats moeten maken voor Sam Beukema.

De van een knieblessure herstelde centrumverdediger kende voor de ’break’ al invalbeurten tegen Lazio en FC Twente en speelde een uur mee in de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Jansen: „Sam is eindelijk weer volledig inzetbaar.” De aanwezigheid van de kopsterke Beukema tegen Heerenveen is gewenst, aangezien de Friezen met Sydney van Hooijdonk en Pelle van Amersfoort aardig wat lengte hebben rondlopen in de voorste linie.

Jansen ziet ook Riechedly Bazoer na ruim twee maanden terugkeren in de wedstrijdselectie, maar de kans is klein dat hij dit seizoen nog kan beschikken over Bruno Martins Indi, die herstellende is van een afgescheurde quadricepspees. Ook al houden de coach en de aanvoerder de moed erin: „Als het aan Bruno en mij ligt, dan zien we hem dit seizoen nog. Dat is althans wat hij in zijn hoofd heeft zitten. Het geeft hem de brandstof om zijn revalidatie elke dag weer met volle overtuiging door te zetten.”