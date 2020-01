Tennisfans in de ban van knappe umpire Federer-wedstrijd

Normaal als de Zwitser de tennisbaan betreedt, is alle aandacht op hem gericht. Deze dinsdag werd hij overschaduwd door de knappe umpire Marijana Veljovic.

Want Veljovic stal de show en niet alleen door haar knappe verschijning, maar ook door haar sterke optreden als scheidsrechter. Op Twitter raakt men niet uitgesproken over de Servische.

Eigenlijk is een umpire op sociale media niet meer zoveel besproken sinds Carlos Ramos zijn befaamde ’fittie’ had met Serena Williams, in de finale van de US Open van 2018.

De Canadese tennisster Genie Bouchard, zelf ook niet vies van wat sociale media-aandacht, had ook gezien dat Veljovic een knappe verschrijning is en opviel. ,,De umpire bij de Roger/Tennys-wedstrijd is echt mega knap!”, schrijft ze op Twitter.

En Bouchard was niet de enige die dit had gezien, zo blijkt ook uit een zoektocht op Google. Een twitteraar zocht op ’Roger Federer’ en kreeg als tweede, derde en vierde zoekmatch haar naam of ’umpire Federer-match’ te zien.

Veljovic is geen groentje in de umpirewereld. Ze heeft al bij meerdere grote tennispartijen in de umpirestoel gezeten. Zo had ze de leiding over de vrouwenfinale van de Australian Open in 2018 en de vrouwenfinale vop Wimbledon in 2019.

Marijana Veljovic tijdens de Austraian Open Ⓒ Hollandse Hoogte

