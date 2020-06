Djokovic na eigen toernooi ook zelf besmet met coronavirus

De 17-voudig grandslamkampioen deed onlangs mee aan de zogenoemde Adria Tour, een demonstratie-evenement dat op zijn initiatief in Belgrado (Servië) en Zadar (Kroatië) plaatsvond.

„Op het moment dat we arriveerden in Belgrado zijn we direct getest. Mijn test was positief, net als die van mijn partner Jelena. De tests van de kinderen waren negatief”, zegt Djokovic (33) in de verklaring.

Meerdere besmettingen

Maandag werd al bekend dat Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief hadden getest. Dat drietal deed onlangs ook mee aan de demonstratiewedstrijden. Marin Cilic en Alexander Zverev, die ook deelnamen, maakten maandag bekend dat zij negatief hadden getest.

Bekijk ook: Onbegrip bij Murray over Djokovic

De beelden van het toernooi zorgden voor verontwaardiging in de tenniswereld. Wegens versoepelde maatregelen in Servië en Kroatië zaten de tribunes vol en de spelers schudden elkaar de hand. Na afloop van de partijen vierden zij ook gezamenlijk feest.

„We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus was gaan liggen en we geloofden dat de omstandigheden om het evenement te organiseren in orde waren”, valt er te lezen in de verklaring. „Helaas is het virus nog steeds aanwezig en moeten we leren om ermee om te gaan.”

Veertien dagen in quarantaine

Djokovic biedt zijn excuses aan aan iedereen die geïnfecteerd is geraakt met het virus. Hij blijft veertien dagen in quarantaine en laat zich over vijf dagen opnieuw testen.