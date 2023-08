Oranje-fans kunnen eventuele halve finale samen kijken bij KNVB

Fans van de Leeuwinnen konden de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten, die om 03.00 uur Nederlandse tijd begon, ook al kijken op de KNVB-campus. Ongeveer vijfhonderd van hen deden dat toen. Dat is de bond zo goed bevallen, dat de voorbereidingen voor nieuwe edities al in volle gang zijn, ook al is de halve finale nog niet bereikt.

Volgens de KNVB is het eventueel samen kijken van de halve finale en finale wel in „een andere setting”, omdat deze in de Nederlandse ochtend en middag in plaats van ’s nachts zijn. „Zeker met de finale willen we grootser uitpakken”, zegt Dennis Hogenboom, KNVB-manager partnerships. Rond het duel met de VS werden diverse activiteiten georganiseerd en traden artiesten op.