Flinke domper voor Ten Hag: Tukker mist Martínez rest van seizoen bij Manchester United

Martínez blesseerde zich terwijl hij met de bal aan zijn voet wilde opstomen. Zonder een tegenstander in zijn nabijheid ging de Argentijn ineens op het veld liggen. Hij greep gelijk naar zijn voet. De 25-jarige verdediger, een vaste waarde centraal achterin bij ManUnited, werd door twee Argentijnse spelers van Sevilla naar de kant gedragen.

Omdat Ten Hag op dat moment al vijf keer had gewisseld, moest de thuisploeg de wedstrijd met tien man uitspelen. In de blessuretijd kreeg Manchester United de 2-2 tegen. Sevilla kwam in de slotfase via eigen doelpunten van Tyrell Malacia en Harry Maguire terug van een 2-0-achterstand.

Ook geen Varane

Martínez mist niet alleen de return volgende week in Spanje, maar ook de resterende negen wedstrijden in de Premier League. Manchester United is ook nog actief in het toernooi om de FA Cup. De Argentijnse wereldkampioen won dit jaar met de ploeg van Ten Hag al de League Cup.

De Nederlandse trainer kan de komende weken ook niet beschikken over Raphaël Varane. De Franse verdediger moest zich tegen Sevilla in de rust al laten vervangen vanwege een blessure. Volgens ManUnited staat Varane „een paar weken” aan de kant. Varane en Martínez vormden dit seizoen meestal het centrale verdedigingsduo van de Engelse club.

