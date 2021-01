FC Groningen laat Sergio Padt nog niet gaan en baalt van Remco Balk

„Sergio heeft aangeven dat hij ons na zeven jaar voor een buitenlands avontuur wil verlaten” zegt hij. „Hij had ook wel iets eerder die kant op gewild. Maar wij willen hem hier houden. Hij heeft het hier nog goed naar zijn zin. Hij wil het hier goed afsluiten. Dus laten we hopen dat we aan het einde van het seizoen waardig afscheid van elkaar kunnen nemen.”

De 30-jarige Padt staat in de belangstelling van het Bulgaarse Ludogorets, dat hem het liefst nu al overneemt. FC Groningen kan nu nog een transfersom van Padt vragen. Aan het einde van het seizoen is de keeper transfervrij. Padt gaat ervan uit dat hij aan het einde van het seizoen wel naar de topclub uit Bulgarije vertrekt. „Ik had een mooie aanbieding van FC Groningen liggen, maar het buitenlandse avontuur bleef al die tijd wel door mijn hoofd spoken. Toen Ludogorets doorpakte, heb ik de beslissing genomen hierop in te gaan”, stelt hij.

Fledderus heeft een aanbieding voor contractverlenging aan aanvaller Remco Balk ingetrokken. „We zijn al maanden met hem in gesprek en wilden er voor het einde van het afgelopen jaar uitkomen. Maar er werd maar gerekt en gerekt. Nu wil hij ook nog met andere clubs praten. Het voelt een beetje alsof je een relatie met iemand hebt maar dat diegene toch wil kijken of drie of vier andere meisjes leuker zijn. Zoals het er nu voorstaat nemen we aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar. In de voetballerij weet je het nooit en we gooien de deur ook niet helemaal dicht, maar hij staat nog maar op een heel klein kiertje.”