Coronageval bij Italië dag voor treffen met Oranje

Op het persmoment van de Italiaanse ploeg werd het eerdere nieuws van Corriere dello Sport bevestigd.

Volgens de Italiaanse teamarts Andrea Ferretti is het nog niet zeker dat El Shaarawy corona heeft. „Het kan ook een verkeerde diagnose zijn, want tijdens een volgende sneltest bleek hij weer negatief”, zei hij. „Een sneltest is echter niet heel betrouwbaar. El Shaarawy is daarom opnieuw getest, net als alle andere spelers van onze nationale ploeg. Die uitslagen zijn nog niet bekend.”

De Italiaanse voetbalbond gaat er voorlopig van uit dat het duel met Oranje gewoon doorgaat. De spelers van bondscoach Roberto Mancini trainen dinsdagavond voor alle zekerheid wel op afstand van elkaar in het stadion van Atalanta Bergamo.

Roberto Mancini, de Italiaanse bondscoach Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd tussen Italië en Nederland werd eerder deze maand verplaatst van Milaan naar Bergamo. De Italiaanse voetbalbond wilde een gebaar maken naar de provincie die zo zwaar getroffen werd door Covid-19. Mortuaria konden het aantal doden in maart niet meer verwerken, toen de pandemie in alle hevigheid uitbrak.

Legertrucks moesten honderden lijken afvoeren toen crematoria de toestroom niet meer aankonden. Officieel zijn er in de provincie Bergamo bijna 3000 mensen aan corona overleden. Maar volgens burgemeester Giorgio Gori van de stad Bergamo zijn er in werkelijkheid in de hele provincie meer dan 6000 mensen, een zesde van het totale Italiaanse aantal, aan het virus bezweken. Hij baseert zich op een analyse van het Italiaanse bureau voor de statistiek.

Italië met Immobile in de spits tegen Oranje

Ciro Immobile is woensdagavond de spits van Italië tijdens het thuisduel met het Nederlands elftal in de Nations League. Dat verklapteMancini tijdens de afsluitende persconferentie.

Immobile kwam zondag niet in actie tijdens de onbesliste uitwedstrijd van Italië tegen Polen (0-0). „Ik moest beslissen in welke van de twee duels Andrea Belotti en Immobile in actie zouden komen. We dachten dat het duel met Polen meer geschikt was voor Belotti”, zei Mancini. „Nu is het de beurt aan Immobile.”

Immobile maakte afgelopen seizoen 36 doelpunten voor Lazio in de Serie A. Hij won de Gouden Schoen, de prestigieuze prijs voor topscorer van Europa. „Ciro staat garant voor doelpunten”, zei Mancini die verder aankondigde dat hij zijn basisploeg van zondag tegen Polen op nog drie of vier posities gaat wijzigen.

Italië is halverwege de groepsfase met vijf punten koploper van groep 1 van de hoogste divisie van de Nations League. Oranje en Polen volgen met vier punten.