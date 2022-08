Rafael Nadal volgende week terug op tennisbaan

Premium Tennis

Serena Williams staat voor afscheid: 8 opvallende zaken over de ’Goat’

Serena Williams houdt niet van het woord ’pensioen’, maar in een openhartige monoloog in Vogue kondigde de 40-jarige Amerikaanse dinsdag aan dat ze „weg zal evolueren van het tennis.” Wellicht volgt over enkele weken voor eigen volk op de US Open een groots afscheid. Acht zaken die u moet onthouden ...