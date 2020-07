Frank Arnesen haalt ook Bryan Linssen naar de Kuip

In de periode dat de coronacrisis uitbrak had Feyenoord niet de middelen om Linssen het aanbod te doen dat de 29-jarige en transfervrije aanvaller voor ogen had. Linssen dreigde daarop naar de Duitse Bundesliga of een club in Qatar te gaan. Maar zowel trainer Dick Advocaat als Arnesen hield de lijn met het kamp Linssen warm.

Er kwamen nieuwe onderhandelingen en die zorgen ervoor dat hij na Mark Diemers en de Duitse aanvaller Christian Conteh de derde nieuweling is. Ook verlengde hij de contracten met Leroy Fer en Orkun Kökcü. Dick Advocaat zoekt nu nog een nieuwe centrale verdediger, omdat Eric Botteghin weg wil.

