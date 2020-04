In Schotland tot 10 juni geen voetbal

De maatregel geldt voor al het professionele en het recreatieve voetbal. Dat betekent dat er in het land straks drie maanden niet is gespeeld.

Het voetbal in Schotland was op 13 maart afgebroken, in eerste instantie in elk geval tot 30 april. Mogelijk wordt het seizoen in de lagere professionele leagues helemaal gestopt. Volgens de BBC stemmen de club daar binnenkort over.