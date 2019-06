Engelse voetballegende krijgt boete voor illegale weddenschappen

De voormalige middenvelder van Manchester United, die in 2013 een punt zette achter zijn carrière, gaf toe dat hij zo’n 140 keer gokte op wedstrijden tussen 2015 en 2019. Daarmee overtrad hij de bondsregels. Die bepalen dat spelers en officials geen geld mogen inzetten op voetbalwedstrijden.

De 44-jarige Scholes bood zijn excuses aan en zei dat hij de regels niet vrijwillig had geschonden. „Het was een oprechte vergissing. Het was niet mijn bedoeling de regels te omzeilen. Ik geloofde oprecht dat, als er geen persoonlijke connectie was tussen mij en de wedstrijden, er geen probleem zou zijn. Nu begrijp ik dat dit niet het geval is. Ik had stappen moeten ondernemen om dit na te gaan.”