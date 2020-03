Trotse Jurriën Timber na debuut Ajax: ’Zeventje heb ik wel verdiend’

Een glunderende Timber bleef bescheiden toen hij zichzelf na afloop in de catacomben een cijfer mocht geven. „Een zeventje heb ik toch wel verdiend”, vroeg hij aan toegesnelde journalisten. „Nou, daar ben ik al heel erg tevreden mee. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Dat was al even geleden.”

Vlak voor de aftrap sloot doelman André Onana de debuterende verdediger een halve minuut in zijn armen. „Hij stelde me gerust en bleef maar zeggen dat het goed zou komen”, zei Timber. „Je voelt dat dit een hechte groep is. Veel ervaren spelers kwamen in de kleedkamer al naar me toe. Dat deed me goed.”

Timber kreeg vrijdag op de training al het idee dat hij mocht debuteren.„Maar de trainer vertelde het me pas zaterdagmiddag, vlak voor de wedstrijd. Nee, ik was niet zenuwachtig. Ik wilde gewoon mijn ding doen. Nu ben ik vooral trots. Debuteren in het eerste elftal met een zege. Wat wil je nog meer?”

De verdediger begon met voetballen bij DVSU, in zijn geboorteplaats Utrecht. Net als zijn tweelingbroer Quinten. Samen gingen ze naar Feyenoord, hoewel ze vaak sliepen onder een Ajax-dekbed. Beide talenten hoefden niet lang na te denken toen ze zes jaar geleden naar Ajax konden.

Timber presenteerde zich als een snelle en technische verdediger. „Maar voor rust hadden we achter kunnen komen”, doelde hij op grote mogelijkheden van Chidera Ejuke en Alen Halilovic. „In de tweede speelden we beter en voelde ik al snel dat het goed zou komen.”

Timber speelde de wedstrijd niet uit. Hij kreeg kramp, na het zoveelste sprintduel met de snelle Ejuke. „Dit is toch wel even iets anders dan voetballen bij Jong Ajax”, merkte hij. Joël Veltman is voorlopig nog geblesseerd. Misschien krijgt Timber de komende weken wel vaker speeltijd. „Ik hoop het, maar dat is aan de trainer”, zei hij.