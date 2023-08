Mooie bekroning voor Saibari: opgenomen in selectie Marokko

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

PSV'er Saibari opgenomen in selectie Marokkaans elftal

13.00 uur: Ismail Saibari is per direct opgenomen in het nationale elftal van Marokko. De 22-jarige speler van PSV zit in de groep van spelers die zich voorbereidt op de wedstrijden tegen Liberia en Burkina Faso.

Saibari viel de afgelopen periode op bij PSV. Nadat hij anderhalve week geleden in de competitiewedstrijd tegen Vitesse al een keer trefzeker was, scoorde Saibari woensdag in de tweede ontmoeting met Rangers FC in de play-offs van de Champions League (5-1) zelfs twee keer.

"Als je aanvallende middenvelder bent, moet je ook doelpunten maken", zei Saibari nuchter na de ruime zege op de Schotten. De PSV'er vindt dat de Afrika Cup met Marokko onder 23 hem afgelopen zomer sterker heeft gemaakt. De Marokkanen wonnen dat toernooi en Saibari speelde een belangrijke rol. "De Afrika Cup heeft zeker geholpen. Het is een fysieke competitie. Je moet veel lopen, er komt veel kracht bij kijken."

Recordaantal toeschouwers bij vrouwensportwedstrijd in de VS

9.15 uur: Bij een volleybalwedstrijd in de Verenigde Staten is het recordaantal toeschouwers bij een vrouwensportwedstrijd verbeterd. Bij het duel tussen de universiteitsteams van Nebraska en Omaha waren 92.003 toeschouwers aanwezig.

Hiermee werd het oude record van de voetbalwedstrijd in de Champions League tussen de vrouwen van Barcelona en het Duitse Wolfsburg verbeterd. In stadion Camp Nou kwamen daar vorig jaar april 91.648 mensen op af.

De volleybalwedstrijd was in het Memorial Stadium van de staat Nebraska, normaal de thuisbasis van het voetbalteam van Nebraska.

De volleybalsters van Nebraska wonnen het duel in drie sets.

Ajax, AZ en FC Twente proberen Europese groepsfase te bereiken

7.45 uur: Ajax, AZ en FC Twente proberen zich te plaatsen voor de groepsfase van een van de Europese clubtoernooien. Ajax komt uit in de play-offs van de Europa League, AZ en FC Twente in de play-offs van de Conference League.

Ajax neemt het in Amsterdam op tegen het Bulgaarse Ludogorets (20.00 uur). De Amsterdammers wisten de uitwedstrijd vorige week al met 4-1 te winnen. Mohammed Kudus, die eerder deze week bij West Ham United tekende, maakte toen drie doelpunten.

AZ is naar Noorwegen afgereisd voor de return tegen SK Brann (19.00 uur) uit Bergen. Vorige week werd het in Alkmaar 1-1. AZ reikte vorig jaar tot de halve finales van de Conference League.

FC Twente ontvangt in Enschede de Turkse topclub Fenerbahçe. In Istanbul werd het liefst 5-1 voor de Turken. Net als in Bergen is de aftrap om 19.00 uur.

Woensdag wist PSV zich via de play-offs van de Champions League te plaatsen voor de groepsfase. Feyenoord was als kampioen rechtstreeks gekwalificeerd voor het meest prestigieuze clubtoernooi.

Van de Zandschulp als laatste in actie op vierde dag US Open

07:30 uur: Tennisser Botic van de Zandschulp komt donderdag als laatste in actie op de vierde dag van de US Open. De nummer 65 van de wereld neemt het in de vierde partij van de dag op baan 11 op tegen de Brit Dan Evans.

Van de Zandschulp en Evans hebben een partij uit het vrouwendubbelspel, een vrouwenenkelspelwedstrijd en een andere mannenwedstrijd voor zich. De eerste wedstrijden beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd. De Nederlander en de als 26e geplaatste Evans troffen elkaar nooit eerder.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in New York. Tallon Griekspoor verloor dinsdag in de openingsronde, net als Arantxa Rus bij de vrouwen.

Danjuma voorkomt blamage Everton in League Cup

07:00 uur Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Everton in de tweede ronde van de League Cup aan een zwaarbevochten zege geholpen op Doncaster Rovers. Danjuma kroonde zich in Doncaster in de 88e minuut tot matchwinner door de eindstand te bepalen: 1-2.

Everton keek tot de 73e minuut tegen een achterstand aan tegen de club uit League Two, het vierde niveau van Engeland.

Chelsea was op eigen veld met 2-1 te sterk voor AFC Wimbledon. Oud-PSV'er Noni Madueke nam vlak voor rust de 1-1 voor zijn rekening, uit een penalty.