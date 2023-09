Talentvolle Niels Laros (18) bij Diamond League zesde op 1500 meter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Laros (18) laat zich zien op 1500 meter in Diamond League

22.23 uur: Het 18-jarige hardlooptalent Niels Laros heeft zich weer doen gelden in de mondiale top van de 1500 meter. De Brabantse atleet, die vorige week op de WK atletiek in Boedapest als tiende finishte in de finale, eindigde na een sterke eindsprint als zesde in de wedstrijd van de Diamond League in Zürich. Hij bleef met 3.31,63 net boven zijn Nederlands record van 3.31,25. De Amerikaan Yared Nuguse won in 3.30,49.

Laros mocht voor het eerst acteren in het hoofdprogramma. Liemarvin Bonevacia was verwezen naar de 400 meter in het voorprogramma. De Nederlands kampioen werd vijfde in 46,25. Hij gaf een seconde toe op de Noorse winnaar Havard Bentdal Ingvaldsen: 45,28. Lisanne de Witte reikte op de 400 meter bij de vrouwen tot de vierde plaats in haar beste seizoenstijd van 52,23. Eveline Saalberg, die deel uitmaakte van het viertal dat afgelopen zondag de wereldtitel veroverde op de 4x400 meter estafette, kwam als zesde over de meet in 52,32.

De Amerikaanse wereldkampioene op de 100 meter, Sha'Carri Richardson, won ook in Zürich. Haar tijd was 10,88. Shericka Jackson, die het WK-goud won op de 200 meter in de tweede tijd ooit (21,41), zegevierde in Zürich in 21,82. De Amerikaanse sprintkoning Noah Lyles, in Boedapest de wereldkampioen op 100, 200 en 4x100 meter estafette, spurtte op de Zwitserse atletiekbaan naar de winst in 19,80.

Volleyballers openen EK met duidelijke zege op Montenegro

19.28 uur: De Nederlandse volleyballers zijn in Noord-Macedonië het Europees kampioenschap begonnen met een duidelijke overwinning op Montenegro. Het team van bondscoach Roberto Piazza zegevierde in Skopje met 3-0 in sets (25-19 25-18 25-22).

De winst is goed voor de moraal, want vrijdag wacht al de tweede tegenstander in de poule en dat is Polen, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst. In de groep treft Nederland ook nog Tsjechië, Denemarken en gastland Noord-Macedonië.

Aanvoerder Nimir Abdelaziz en Fabian Plak waren de uitblinkers in de Nederlandse ploeg, die wat stroef aan de wedstrijd begon en in de eerste set Montenegro een voorsprong zag nemen. Oranje kwam geleidelijk aan in zijn spel en begon tegen het einde van de set te draaien. Met een demarrage van 8 punten op rij nam de nummer 11 van de wereld afstand, om vervolgens met 25-19 te winnen.

Het tweede bedrijf verliep goeddeels volgens hetzelfde patroon. Montenegro, de nummer 38 van de wereld, maakte het de Nederlandse ploeg lastig in het eerste deel, maar in het tweede deel was Oranje veel scherper en haalde de set binnen met 25-18. In de derde set hadden de spelers enige tijd last van de laagstaande zon die door een openstaande deur naar binnen scheen, maar de verhoudingen in de wedstrijden veranderden niet meer en ook het derde bedrijf ging naar Oranje, met 25-22.

„De winst met 3-0 is het belangrijkste, ook al was ons niveau nog niet erg hoog” zei Abdelaziz na afloop. „We begonnen niet erg goed en het duurde lang voordat we de kansen gingen benutten.”

De volleyballers doen voor de 28e keer mee aan het EK. De meeste succesvolle deelnames kende Nederland tussen 1989 en 1997. In die periode werd op vijf opeenvolgende EK’s een medaille behaald. Na twee keer brons (1989 en 1991) en twee keer zilver (1993 en 1995) behaalde Nederland tijdens het EK van 1997 in eigen land het goud. Op het laatste EK, in 2021, strandde de ploeg in de kwartfinales.

Het EK word gehouden in vier landen. Naast Noord-Macedonië zijn dat Italië, Bulgarije en Israël.

Springruiters herpakken zich op EK en halen finale landenwedstrijd

18.20 uur: De Nederlandse springruiters hebben zich herpakt op het EK in Milaan. De ruiters van bondscoach Jos Lansink voegden op de tweede dag slechts 5 strafpunten toe aan de 14,29 van dag één en zijn in de tussenstand met 19,29 punten gestegen naar de zevende plaats. Daarmee is de equipe zeker van een plek in de finale van de landenwedstrijd op vrijdag.

Jur Vrieling is de beste Nederlander in het individuele klassement. Hij ging in de tweede ronde foutloos over de hindernissen met zijn paard Long John Silver en heeft 1,62 strafpunten. De Zweed Jens Fredricson leidt met 0 strafpunten.

Willem Greve (Highway) maakte in de omloop 1 springfout en Maikel van der Vleuten (O’Bailey) noteerde een tijdfout. Van der Vleuten staat 27e individueel (8,10 strafpunten) en Greve 34e (9,57 strafpunten). Harrie Smolders (Uricas) bevindt zich op de 56e plaats (15,59 strafpunten) in de onderste regionen

De beste tien teams en de beste vijftig van het individuele klassement mogen vrijdag terugkomen voor het derde en laatste deel van de landenwedstrijd.

PSV’er Saibari opgenomen in selectie Marokkaans elftal

13.00 uur: Ismail Saibari is per direct opgenomen in het nationale elftal van Marokko. De 22-jarige speler van PSV zit in de groep van spelers die zich voorbereidt op de wedstrijden tegen Liberia en Burkina Faso.

Saibari viel de afgelopen periode op bij PSV. Nadat hij anderhalve week geleden in de competitiewedstrijd tegen Vitesse al een keer trefzeker was, scoorde Saibari woensdag in de tweede ontmoeting met Rangers FC in de play-offs van de Champions League (5-1) zelfs twee keer.

„Als je aanvallende middenvelder bent, moet je ook doelpunten maken”, zei Saibari nuchter na de ruime zege op de Schotten. De PSV’er vindt dat de Afrika Cup met Marokko onder 23 hem afgelopen zomer sterker heeft gemaakt. De Marokkanen wonnen dat toernooi en Saibari speelde een belangrijke rol. „De Afrika Cup heeft zeker geholpen. Het is een fysieke competitie. Je moet veel lopen, er komt veel kracht bij kijken.”

Recordaantal toeschouwers bij vrouwensportwedstrijd in de VS

9.15 uur: Bij een volleybalwedstrijd in de Verenigde Staten is het recordaantal toeschouwers bij een vrouwensportwedstrijd verbeterd. Bij het duel tussen de universiteitsteams van Nebraska en Omaha waren 92.003 toeschouwers aanwezig.

Hiermee werd het oude record van de voetbalwedstrijd in de Champions League tussen de vrouwen van Barcelona en het Duitse Wolfsburg verbeterd. In stadion Camp Nou kwamen daar vorig jaar april 91.648 mensen op af.

De volleybalwedstrijd was in het Memorial Stadium van de staat Nebraska, normaal de thuisbasis van het voetbalteam van Nebraska.

De volleybalsters van Nebraska wonnen het duel in drie sets.

Ajax, AZ en FC Twente proberen Europese groepsfase te bereiken

7.45 uur: Ajax, AZ en FC Twente proberen zich te plaatsen voor de groepsfase van een van de Europese clubtoernooien. Ajax komt uit in de play-offs van de Europa League, AZ en FC Twente in de play-offs van de Conference League.

Ajax neemt het in Amsterdam op tegen het Bulgaarse Ludogorets (20.00 uur). De Amsterdammers wisten de uitwedstrijd vorige week al met 4-1 te winnen. Mohammed Kudus, die eerder deze week bij West Ham United tekende, maakte toen drie doelpunten.

AZ is naar Noorwegen afgereisd voor de return tegen SK Brann (19.00 uur) uit Bergen. Vorige week werd het in Alkmaar 1-1. AZ reikte vorig jaar tot de halve finales van de Conference League.

FC Twente ontvangt in Enschede de Turkse topclub Fenerbahçe. In Istanbul werd het liefst 5-1 voor de Turken. Net als in Bergen is de aftrap om 19.00 uur.

Woensdag wist PSV zich via de play-offs van de Champions League te plaatsen voor de groepsfase. Feyenoord was als kampioen rechtstreeks gekwalificeerd voor het meest prestigieuze clubtoernooi.

Van de Zandschulp als laatste in actie op vierde dag US Open

07:30 uur: Tennisser Botic van de Zandschulp komt donderdag als laatste in actie op de vierde dag van de US Open. De nummer 65 van de wereld neemt het in de vierde partij van de dag op baan 11 op tegen de Brit Dan Evans.

Van de Zandschulp en Evans hebben een partij uit het vrouwendubbelspel, een vrouwenenkelspelwedstrijd en een andere mannenwedstrijd voor zich. De eerste wedstrijden beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd. De Nederlander en de als 26e geplaatste Evans troffen elkaar nooit eerder.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in New York. Tallon Griekspoor verloor dinsdag in de openingsronde, net als Arantxa Rus bij de vrouwen.

Danjuma voorkomt blamage Everton in League Cup

07:00 uur Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Everton in de tweede ronde van de League Cup aan een zwaarbevochten zege geholpen op Doncaster Rovers. Danjuma kroonde zich in Doncaster in de 88e minuut tot matchwinner door de eindstand te bepalen: 1-2.

Everton keek tot de 73e minuut tegen een achterstand aan tegen de club uit League Two, het vierde niveau van Engeland.

Chelsea was op eigen veld met 2-1 te sterk voor AFC Wimbledon. Oud-PSV’er Noni Madueke nam vlak voor rust de 1-1 voor zijn rekening, uit een penalty.