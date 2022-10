Xavi onder druk bij Barça na slechtere cijfers dan Ronald Koeman? ’Ik zoek geen excuses’

Xavi is met elf nederlagen in zijn eerste vijftig duels voor FC Barcelona de slechtst gestarte coach in de laatste twintig jaar bij de club. Overwinteren in de Champions League wordt erg lastig voor de ploeg waar Frenkie de Jong en Memphis Depay onder contract staan. Maar in La Liga is ook na de nederlaag van zondag tegen Real Madrid (3-1) nog alles mogelijk. Barcelona staat tweede op de ranglijst met slechts 3 punten minder dan de kampioen uit de hoofdstad.”

„Ik ben niet iemand die excuses zoekt”, zei de opvolger van Ronald Koeman. „Als we nu geen prijzen winnen, komt er een andere trainer. Maar ik blijf positief, net als veel supporters die me ook op straat vaak aanmoedigen.”