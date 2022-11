Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander zet vader van Pérez na aantijgingen direct op zijn plek met pole Getergde Verstappen telt ondanks ’mysterieus’ dipje voor twee

Max Verstappen na de gewonnen kwalificatie in Abu Dhabi. Ⓒ Reuters

ABU DHABI - Natuurlijk heeft Max Verstappen aangekondigd dat hij Sergio Pérez zondag waar hij kan gaat helpen in diens strijd met Ferrari-coureur Charles Leclerc om de tweede plaats in het kampioenschap. Maar dat neemt niet weg dat de wereldkampioen zelf maximaal wil gaan. Sinterklaas mag in het land zijn, Verstappen is niet van de cadeautjes. De inmiddels gesuste soap rond zijn team gaf de 25-jarige Limburger net dat beetje extra om in Abu Dhabi niet één, maar twee pole-waardige rondes te rijden.