FC Twente profiteert optimaal van puntenverlies concurrenten

Het overwicht van FC Twente was groot, maar toch werd het een lastige middag voor de thuisploeg, die gesteund werd door ruim 26.000 enthousiast meelevende fans. De FC Twente-spelers hadden het vizier totaal niet op scherp staan en misten legio kansen, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de goed keepende Cambuur-doelman Sonny Stevens. De grootste kansen waren voor Daan Rots en Michel Vlap, maar beiden vonden Stevens op hun weg.

Na rust kwam SC Cambuur sterker voor de dag en werd het een meer gelijkopgaande wedstrijd, waarbij ook de Friezen kansen kregen. Waar de aanvallers van FC Twente in gebreke bleven, was het uiteindelijk een verdediger die het verschil maakte. Na het terugleggen van de bal door Ricky van Wolfswinkel knalde Robin Pröpper de bal in het doel van SC Cambuur. Alweer de vijfde Eredivisietreffer van de captain dit seizoen. Er zijn genoeg spitsen die dat aantal nog niet achter hun naam hebben staan.

Gemiste strafschop

FC Twente kreeg een grote kans om de score te verdubbelen, toen scheidsrechter Sander van der Eijk de bal op de stip legde voor een overtreding op Vlap. Van Wolfswinkel verzuimde zijn dertiende goal van het seizoen te maken en schoot op de paal. Na die strafschop moest de sterk keepende Stevens, oud-speler van FC Twente, geblesseerd vervangen worden door reservedoelman Pieter Bos. De misser kwam FC Twente niet duur te staan, want SC Cambuur wist geen vuist meer te maken.

Daarmee is FC Twente een van de meest stabiel presterende subtoppers in dit kalenderjaar waarin de ploeg van Jans vijfmaal won, een keer gelijkspeelde en slechts eenmaal verloor (5-0 tegen Ajax). FC Twente heeft nu evenveel punten als AZ, dat later vanmiddag nog in actie komt tegen NEC.

Geen groot thema

Ondanks de nederlaag bleef SC Cambuur op de achtste plek staan, maar NEC gaat er bij een zege op AZ later op de middag overheen, terwijl ook FC Groningen naderbij sluipt. Doordat de KNVB-bekerfinale wordt gespeeld door Ajax en PSV geven de plaatsen vier tot en met acht recht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

FC Twente kan die play-offs al vrijwel niet meer ontlopen met een gat van zeventien punten naar een niet play-off-plek.

Bij SC Cambuur zijn de play-offs op dit moment geen groot thema. De Friezen hebben als doelstelling rechtstreekse handhaving en dat doel hebben ze met de huidige 33 punten al vrijwel bereikt. De meeste trainers gaan uit van 34 punten als garantie om verzekerd te zijn van lijfsbehoud. En daar is SC Cambuur met nog negen wedstrijden te spelen nog maar een puntje van verwijderd.