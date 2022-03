Premium Het beste van De Telegraaf

‘Het was racen zoals het hoort, op een slimme manier’ Kat-en-muisspel: Max Verstappen en Charles Leclerc racen met hun hersens

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Sportiviteit staat hoog in het vaandel tussen de twee kemphanen. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Max Verstappen en Charles Leclerc maken voorlopig de dienst uit in de Formule 1. Een fenomenaal gevecht tussen de generatiegenoten in Jeddah, gewonnen door Verstappen, smaakt naar nog veel meer. Zeker in de wetenschap dat de Nederlander nog niet helemaal tevreden is over zijn nieuwe auto. Dat belooft nog wat.