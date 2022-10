Feyenoord verspeelt onnodig 2-0 voorsprong in Denemarken

Extra schade met het oog op de competitietopper tegen FC Twente in de Kuip was het geblesseerd uitvallen van Oussama Idrissi en aanvoerder Orkun Kökcü. Het meespelen van de eerste ligt niet voor de hand, maar de laatste moet zondag kunnen halen.

VAR

De ene scheidsrechter is de andere niet en de ene VAR ook de andere VAR niet. Onterecht beklaagden veel Feyenoorders zich over het Cillissen-Gimenez-moment zondag bij NEC-Feyenoord. Ze vonden dat Serdar Gözübüyük onterecht affloot en Feyenoord de 2-1 overwinning door de neus boorde. De arbiter floot toen Jasper Cillissen een uittrap van een meter afstand tegen de Mexicaanse spits schoot, die vervolgens de bal meenam en in het lege doel schoot. Santiago Gimenez hinderde de goalie volgens Gözübüyük bij het uittrappen en ook de VAR (Edwin van de Graaf) kwam niet op de lijn.

Dat was in Herning wel even anders. Daar dankte Feyenoord de eerste twee doelpunten voor rust mede aan het ingrijpen van de Italiaanse VAR van dienst, Michael Fabbri. In de 21e en 41e minuut hielp hij de Zweedse arbiter Mohammed Al-Hakim een handje.

Eerst wees hij grensrechter Max Wilde terecht. Randje buitenspel kaatste spits Danilo de bal richting Sebastian Szymanski, die via een Deense been in stelling werd gebracht en 0-1 scoorde. De vlag ging omhoog, maar toen de lijnen waren getrokken door de VAR bleek de Braziliaanse spits niet buitenspel te staan en wees Al Hakim naar het midden.

Sebastian Szymanski heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

Vlak voor rust meldde Fabbri zich opnieuw nadat Kökcü zag dat zijn vrije trap op de uitgestoken elleboog van Evander kwam. Evenals bij het eerste discutabele moment ging Arne Slot verhaal halen bij de vierde official. Hoewel het vreselijk lang duurde, was het het wachten voor Feyenoord wel waard. Al-Hakim werd na enkele minuten naar het scherm geroepen, constateerde in tweede instantie hands, gaf Evandar geel en liet aanvoerder Kökcü aanleggen vanaf elf meter. Er was geen Gimenez in de buurt om de bal snel weg te grissen zoals in Rome tegen Lazio – de Mexicaan begon op de bank – en de Turkse international schoot hard de 0-2 binnen.

Idrissi haakt af

Feyenoord op rozen na een helft spelen in de Arena Herning. Consolideren, uitspelen, overwinning pakken en als koploper na drie wedstrijden in groep F van de Europa League terug naar Rotterdam. En vooral heel blijven met de competitiekraker zondag in de Kuip tegen FC Twente op de agenda. Want in de eerste helft had het Idrissi verloren met een ernstig uitziende hamstringblessure.

Oussama Idrisssi, hier kort voordat hij geblesseerd raakte. Ⓒ ANP/HH

Dit lukte dus allemaal niet waarmee opnieuw duidelijk werd dat Feyenoord en Slot nog een lange weg te gaan hebben. De Denen kwamen in de 54e minuut via Gustav Isaksen op 2-1 en in de 85e minuut bezweken de Feyenoorders onder het slotoffensief van FC Midtjylland, dat via Juninho op een terechte 2-2 kwam.

Tweede domper

Andere tegenslag was dan captain Kökcü in de 66e minuut geblesseerd het veld moest verlaten. Op het eerste gezicht lijkt de Turkse aanvoerder op tijd fit voor het treffen met FC Twente al zal dat de komende twee dagen duidelijk worden. Mocht Kökcü het niet halen dan is dat een lelijke streep door de rekening van Feyenoord en Slot.