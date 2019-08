Ludieke straffen voor kwajongens Fortuna

Op de ronde plaat zijn diverse bordjes bevestigd. Allemaal staan ze voor een ludieke straf. Enkele voorbeelden: ballen oppompen, waterflessen of materialen naar het veld dragen, push-ups doen, een mascottepak of prinsessenjurk dragen, meedraaien als keukenhulp, vlaaien halen voor de selectie en een liedje zingen.

Echter: er is een maar. Geluksvogels kunnen via het joker-bordje nog onder hun straf uitkomen. In totaal zijn er twintig bordjes. Trainers Sjors Ultlee en Kevin Hofland kunnen gedurende het seizoen dus wisselen.

Volgens de eerste berichten kende spits Bassala Sambou de primeu. Hem staat een uurtje assisteren in de fanshop te wachten.

Fortuna Sittard begon vorige week aan het tweede seizoen op een rij in de Eredivisie. De Limburgers verloren op bezoek bij AZ met 4-0. Aanstaande zondag wacht een thuisduel met Heracles Almelo, dat afgelopen weekeinde eveneens met 4-0 verloor, van sc Heerenveen.