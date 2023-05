Luiten gedeeld vijfde na eerste ronde KLM Open

Luiten, die het KLM Open in 2013 en in 2016 op zijn naam schreef, kwam tot zeven birdies en twee bogeys op de achttien holes. Hij staat vier slagen achter de voorlopige leider Jorge Campillo uit Spanje. Die sloeg tien birdies en slechts één bogey. De Brit Andy Sullivan staat gedeeld tweede met 66 slagen. Hij deelt die positie met de Spanjaard Pablo Larrazábal en de Fransman Joël Stalter.

Wil Besseling voltooide zijn eerste ronde in Cromvoirt in 71 slagen, één slag onder het baangemiddelde. De golfer staat daarmee op een gedeeld 44e plaats. Besseling kwam tot vier birdies, maar had ook drie bogeys nodig.

Lars van Meijel en Darius van Driel moeten zich flink verbeteren vrijdag. Zij hadden voor hun eerste ronden beiden 74 slagen nodig en staan daarmee op een gedeelde 103e plaats. Daan Huizing kwam zelfs tot 75 slagen.

Ook Victor Pérez, vorig jaar winnaar van het KLM Open, kende een minder succesvol weerzien met Bernardus Golf. De Fransman kwam na drie bogeys en twee birdies tot 73 slagen.