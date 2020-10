Hakim Ziyech en Luuk de Jong delen punten

Sevilla was in de eerste helft de betere ploeg, maar het goede positiespel leverde nauwelijks uitgespeelde kansen op. De Jong kreeg zelfs geen enkele mogelijkheid. De thuisploeg speelde na rust heel wat voortvarender en met meer dreiging. Kurt Zouma en spits Timo Werner waren dichtbij een goal.

In de 62e minuut viel Ziyech in voor Mason Mount. De oud-Ajacied stond nog maar net in het veld, of Sevilla scoorde bijna. Een snoeiharde volley van invaller Jordán scheerde rakelings over het doel. Het duel wilde ook in de slotfase niet ontvlammen. Zyech kon zich amper onderscheiden en De Jong bleef ook in de tweede helft vrij onzichtbaar.

Tonny Vilhena

Stade Rennais en FC Krasnodar speelden in Rennes eveneens gelijk: 1-1. Het was voor zowel de Franse als de Russische ploeg het debuut in de Champions League. Bij Krasnodar speelde oud-Feyenoord Tonny Vilhena de hele wedstrijd.

De thuisploeg kwam in de 56e minuut op voorsprong door een benutte strafschop van Sehrou Guirassy. Drie minuten later stond het alweer 1-1. Chistian Ramirez kreeg een passje van Vilhena en schoot de bal van grote afstand in de korte hoek.