Deschamps na wanprestatie: ’ernstige klap in ons gezicht’

De Franse bondscoach Didier Deschamps gelooft zijn ogen niet. Ⓒ AFP

„Dit is een ernstige klap in ons gezicht. Als je met z’n allen zo’n wanprestatie levert, valt er weinig positiefs te zeggen”, aldus bondscoach Didier Deschamps na het debacle van Frankrijk in het EK-kwalificatieduel met Turkije. De wereldkampioen gingen bij de Turken met 2-0 onderuit.