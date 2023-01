Ploeggenoot Buffalo Bills: ’NFL-speler Damar Hamlin wakker na hartstilstand’

Om te vervolgen op Twitter: ,,Hij is wakker en toont veel verbetering. Bedankt God. Blijf voor hem bidden.”

Volgens het ziekenhuis is hij nog steeds ’in kritieke toestand’, maar heeft hij gedemonstreerd ’dat het erop lijkt dat hij neurotisch intact is gebleven’. ,,Zijn longen helen en hij maakt snel progressie.”

Grote beroering in VS

Hamlin kreeg maandagavond een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen de Cincinnati Bengals en zakte ineen op het veld. Na reanimatie werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Het duel werd gestaakt.

Het incident met Hamlin veroorzaakte grote beroering in de Verenigde Staten. Zelfs president Joe Biden nam de tijd om met de ouders van Hamlin te praten. Bij het stadion van de Bills hielden fans een wake voor de speler.

De competitie in de NFL wordt wel gewoon hervat. Vooralsnog gaat ook de komende wedstrijd van de Bills tegen New England Patriots door. Over het uitspelen van het gestaakte duel met de Bengals is nog geen beslissing genomen.