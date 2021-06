Mohammed Hamdi kandidaat directeur bij PEC Zwolle

Mohammed Hamdi Ⓒ ANP/HH

Mohammed Hamdi is de enige overgebleven kandidaat om algemeen directeur Adriaan Visser op te volgen bij PEC Zwolle. De 37-jarige in Marokko geboren Hamdi was tot medio mei directeur bij het inmiddels gedegradeerde ADO Den Haag. Hij nam daar ontslag na diverse aanvaringen met de Chinese grootaandeelhouder UVS omdat deze niet met de beloofde financiering van twee miljoen euro over de brug kwam.