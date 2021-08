PSV kan niet zonder zijn hinderpaal

Voetbal

PSV-trainer vindt Armindo Bruma meer dan oké

Roger Schmidt zou er niet rouwig om zijn als er zich geen clubs meer melden voor Armindo Bruma, de Portugese aanvaller, die vorig jaar door PSV aan Olympiakos verhuurd werd. Op de vraag of hij Bruma oké vond in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden antwoordde de Duitser: ’hij was me...