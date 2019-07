Foto’s: Koning in kleedkamer Leeuwinnen

Prinses Amalia met koning Willem-Alexander op de tribune. Ⓒ AFP

Koning Willem-Alexander die samen met zijn dochters Amalia en Ariane op de tribune zat tijdens de verloren WK-finale tegen de VS (2-0), sprak de Oranje Leeuwinnen later in de kleedkamer nog even toe. „Hij zei dat we het hele land trots hebben gemaakt en dat hij blij was dat hij hier mocht zijn. We hebben toen gezegd dat-ie vaker mag komen”, aldus Jackie Groenen.