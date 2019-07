Foto’s: Koning Willem-Alexander steunt samen met dochters Oranje

Van koning Willem-Alexander is alom bekend dat hij een enorm sporthart heeft. Zo bezocht hij samen met Máxima de Nederlandse voetbalsters vier jaar geleden ook al in aanloop naar het WK in Canada. Het koninklijk echtpaar zat twee jaar geleden bij het Europees kampioenschap in eigen land ook bij de openingswedstrijd van Nederland tegen Noorwegen op de tribune in de Galgenwaard. De koning en koningin gingen in de kleedkamer op de foto met de uitbundige speelsters. Later werden de voetbalsters vanwege hun Europese titel ook nog geridderd.

Prinses Amalia met koning Willem-Alexander op de tribune. Ⓒ AFP

Nederland strijdt zondagavond met de regerend kampioen Verenigde Staten om de wereldtitel. In de poule versloeg de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman achtereenvolgens Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada, om vervolgens in de achtste finales, kwartfinales en halve eindstrijd van respectievelijk Japan, Italië en Zweden te winnen. Jackie Groenen schoot Oranje in de halve finale tegen Zweden in de verlenging met het enige doelpunt van de wedstrijd naar de historische eindstrijd.

Eerder wist Oranje zich al verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De beste drie Europese landen van het WK plaatsten zich voor de Zomerspelen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zochten in 2017 de Oranje Leeuwinnen al eens op in de kleedkamer. Ⓒ ANP