Feyenoord boekt eerste zege van 2022

De vooruitzichten zijn goed, dat deze speelronde de laatste is zonder publiek op de tribunes. De noodzaak is ook vanuit financieel opzicht groot. Ook zonder fans in het Goffertstadion, dat constructieve versterkingen ondergaat na het instorten eerder dit seizoen van een deel van het uitvak, wisten NEC en Feyenoord een zeer aantrekkelijke wedstrijd op de mat te leggen.

Feyenoord moest in het Nijmegen doen zonder de zieke rechtsachter Marcus Pedersen. In zijn plaats speelde Lutsharel Geertruida. Reiss Nelson stond in de basis, terwijl Luis Sinisterra nog op de bank begon. Daar zat ook de Zweedse aanwinst Patrik Walemark. In vergelijking met de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Vitesse had Marcos Senesi zijn plek in de defensie naast Gernot Trauner weer ingenomen.

Huid duur verkopen

NEC presteert in het eerste seizoen na de promotie boven verwachting en staat op een knappe negende plek in de Eredivisie, terwijl de Nijmegenaren zich ook ten koste van FC Groningen wisten te plaatsen voor de kwartfinales van de KNVB-beker.

Ook tegen Feyenoord verkocht NEC de huid duur. Feyenoord kreeg weliswaar via Bryan Linssen de eerste kans van de wedstrijd, maar het was de thuisploeg, die op voorsprong kwam. Routinier Lasse Schöne klopte Feyenoord-doelman Justin Bijlow met een fraai schot.

Op de stip

Feyenoord had het vervolgens lastig met de stugge NEC-defensie, maar een onhandige overtreding van Magnus Mattsson op Jahanbakhsh bood uitkomst. De bal ging op de stip en Kökcü benutte de buitenkans.

Orkun Kokcu viert de gelijkmaker Ⓒ ANP Pro Shots

Feyenoord kreeg via Linssen en Geertruida kansen op een ruimere voorsprong, maar ook NEC bleef gevaarlijk in de tegenaanval. De thuisploeg schreeuwde om een strafschop toen Elayis Tavsan alleen op het doel van Bijlow afging maar niet tot afwerken kwam doordat hij gehinderd werd door Trauner. Scheidsrechter Van Boekel en VAR Martens vonden het contact echter te licht voor een strafschop.

Knullig balverlies

Na rust werd de in de eerste helft op en neer golvende wedstrijd eenzijdiger. Feyenoord werd sterker en drong NEC in het defensief. De ploeg van trainer Rogier Meijer had moeite om onder de druk uit te komen en ging steeds meer foutjes maken. Al in de 53e minuut werd het 1-2 na knullig balverlies van oud-Feyenoorder Calvin Verdonk. Linssen pikte de bal op en Kökcü liet Mattijs Branderhorst kansloos met een fraai geplaatst schot. NEC kwam er niet meer aan te pas en het was oud-NEC-speler Jahanbakhsh die er 1-3 van maakte. De Iraniër kreeg vorige week na zijn optreden tegen Vitesse veel kritiek te verwerken en Feyenoord heeft in de persoon van Walemark een serieuze concurrent binnen gehengeld, maar in Nijmegen toonde Jahanbakhsh wel zijn waarde met de goal en de door hem verdiende strafschop.

Rode kaart

In het vervolg kregen Guus Til en Jahanbakhsh grote kansen om de score verder op te voeren, maar in eerste instantie bleef een hogere nederlaag NEC bespaard. Til bezorgde Feyenoord echter diep in blessuretijd alsnog een vierde treffer: 1-4.

Wel raakte NEC verdediger Ivan Marquez nog kwijt door een rode kaart na een aanvaring met Cyriel Dessers. Door de zege heeft Feyenoord het gat met nummer zes Vitesse, dat na de nederlaag van vorige week terug was gebracht tot drie punten, weer vergroot tot zes punten. Het gat met nummer vijf AZ is twee punten kleiner geworden, terwijl Feyenoord ook optimaal profiteert van de punten die Ajax en/of PSV gaan laten liggen door hun onderlinge confrontatie.