Max Verstappen: ‘Dit had ik niet verwacht’

,,Dit had ik vanmorgen niet verwacht. Ik had gehoopt dat ik dicht in de buurt van het podium zou komen”, aldus Verstappen. ,,Het waren heel moeilijke omstandigheden vandaag, maar we hadden een heel goede strategie. Onze pitstops waren op het juiste moment en de outlaps waren ook goed. En dan nog winnen, zelfs met een 360-spin.”

’Mooie race’

Verstappen spinde, vlak nadat hij Charles Leclerc had ingehaald. Even later haalde hij de Monegask nog een keer in. ,,We hadden wat problemen met de koppeling en het schakelen. Gelukkig verloor ik daar maar één plek. Het was een mooie race, ik heb met veel anderen kunnen vechten.”

Hamilton

Mercedes scoorde mede door een dramatische dag bij Ferrari opnieuw een 2-3. ,,Dat is heel speciaal voor ons, in een moeilijk jaar”, zei nummer twee Lewis Hamilton. We zijn het gat aan het dichten.”

