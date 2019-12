Video - Clásico verstoord door pro-Catalonië protesten

Aanhangers van een onafhankelijk Catalonië wilden in Nou Camp zo aandacht vragen voor hun strijd. Na ruim een minuut kon de wedstrijd worden hervat.

Op de tribune werden ook spandoeken getoond voor onafhankelijkheid.

Het duel stond oorspronkelijk voor 26 oktober op de agenda. Door de grote onrust destijds in de regio vanwege de veroordeling van een aantal Catalaanse separatistenleiders werd besloten om de topper naar half december te verplaatsen. Ook nu was de sfeer in de straten rond het stadion gespannen. Ruim 3000 veiligheidsmensen werden ingezet om een hernieuwde chaos in de Catalaanse hoofdstad te voorkomen.

Het traditionele voetbalgevecht tussen Barcelona en Real Madrid heeft overigens geen winnaar opgeleverd. De boeiende Clásico eindigde in 0-0. Het was de eerste keer in ruim zeventien jaar dat in het treffen tussen de twee Spaanse grootmachten geen doelpunt viel.