Ajax dinsdag eerst uit naar APOEL

De kampioen van Cyprus komt acht dagen later, op woensdag 28 augustus, op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar over twee duels plaats zich voor de groepsfase van de Champions League.

Bekijk ook: Ajax met hangen en wurgen door

APOEL Nicosia plaatste zich dinsdag met een uitzege op Qarabag voor de play-offs: 0-2. De club uit Cyprus verloor vorige week de thuiswedstrijd tegen de formatie uit Azerbeidzjan met 2-1.

APOEL Nicosia werd vorig seizoen voor de zevende keer op rij landskampioen. De Nederlander Boy Waterman is de tweede keeper van de ploeg.