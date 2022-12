Idee van ingestuurde vrije trap kwam van Weghorst zelf

Middenvelder Teun Koopmeiners besloot in de laatste minuut van de extra tijd een vrije trap niet in één keer op doel te schieten, maar om Weghorst laag in te spelen. De spits draaide zich vrij en scoorde: 2-2. „Wout heeft het idee van die vrije trap zelf meegebracht vanuit zijn club Besiktas. We hebben daar ook op getraind. Het kwam allemaal uit”, zei Van Gaal.

