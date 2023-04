Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-aanvoerder staat vierkant achter actie John de Wolf Feyenoord-icoon Wijnstekers heeft er de pest in: ’Ze maken zo mijn club kapot’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Ben Wijnstekers. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het is de day after the night before. Het verdriet en de teleurstelling zijn nog zichtbaar in het gezicht van voormalig Feyenoord-aanvoerder Ben Wijnstekers. Hij woont op een steenworp van De Kuip, is al meer dan vijftig jaar Feyenoorder en officieel een eeuwigheid ambassadeur van zijn club.