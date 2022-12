Premium Het beste van De Telegraaf

Wijze WK-lessen van Jeroen Delmee: ’Hockey is krachtsport geworden’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Oranje-bondscoach Jeroen Delmee: „Het hockey van toen is niet meer te vergelijken met het hockey van nu.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

De Nederlandse hockeyers mogen momenteel in Santiago del Estero weliswaar Pro League-besognes hebben, het vizier is in Argentinië al volledig gericht op de naderende wereldtitelstrijd in India (13-29 januari). Oranje-bondscoach Jeroen Delmee speelde zelf vier WK’s. Een even leerzame als interessante terugblik.