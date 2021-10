Premium Het beste van De Telegraaf

Keepster komt ’thuis’ bij winnend Oranje Welkome afleiding voor Tess Wester: ’Ik ben wel bereid om te delen als dat nodig is’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tess Wester in afwachting van een schot. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse handbalvrouwen hebben de eerste wedstrijd onder interim-bondscoach Monique Tijsterman gewonnen. In de EK-kwalificatiewedstrijd walste Oranje over het zwakkere Wit-Rusland heen: 38-27. Halverwege keek de ploeg al tegen een comfortabele 21-16 voorsprong aan en na de rust had de equipe van Tijsterman weinig meer te vrezen en werd de voorsprong verder uitgebouwd.