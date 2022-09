Mooi weerzien ’Don Leo’ met Lewandowski

Mijn band met Leo is altijd goed gebleven en bij de vorige interland tussen Polen en Nederland in Rotterdam heeft hij me gevraagd of ik een ontmoeting kon regelen met Robert Lewandowski, met wie Leo nog heeft gewerkt bij de Poolse ploeg. Dat is gelukt. Een dag voor de wedstrijd heeft Leo hem na de training in De Kuip kunnen ontmoeten en heeft hij Lewa een handje gegeven en zijn ze samen op de foto gegaan. Dat was een mooi moment.”

