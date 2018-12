Schulting wil inspiratiebron zijn voor de jeugd

Met brons en goud hebben deze Winterspelen van Schulting een sprookjesachtige wending gekregen. Om niet alleen naar haarzelf, maar ook het bredere perspectief van dit eerste Nederlandse olympische shorttrackgoud ooit te bekijken.

"Zes jaar geleden stonden we nog daar”, wees ’Suus’ met haar vinger naar de grond. "Sindsdien hebben we een stijgende lijn te pakken met heel het team. Voor mij persoonlijk is dit geweldig, maar ik hoop ook echt van harte dat ik hiermee jonge meiden en jongens kan inspireren om ook het shorttrack op te pakken. Want dit is zo’n mooie sport.”

