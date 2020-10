Ronald Koeman tevreden met selectie Barcelona ondanks mislopen Memphis Depay

Ronald Koeman (r) samen met Lionel Messi bij FC Barcelona. Ⓒ Reuters

Ondanks het mislopen van Memphis Depay op de slotdag van de transfermarkt kijkt FC Barcelona-trainer Ronald Koeman met een tevreden gevoel naar zijn huidige selectie. De Nederlandse trainer had zijn landgenoot Depay er graag bij gewild, maar daarvoor moest eerst Ousmane Dembélé worden verkocht. Manchester United was in de markt, maar van een transfer kwam het niet.