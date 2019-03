Batshuayi sneert richting racistische fans Atalanta

'2018 en nog steeds racistische apengeluiden op de tribune... echt?! Ik hoop dat jullie plezier hebben met de rest van de Europa League op tv, want wij zijn door', twitterde Batshuayi na de wedstrijd.

Voorzitter Antonio Percassi van Atalanta liet weten de apengeluiden niet te hebben gehoord. "Maar als het is gebeurd, bied ik mijn excuses aan", meldde hij in de Italiaanse media. "Dit mag niet gebeuren. Ik word er verdrietig van."

Dortmund bereikte de achtste finales van de Europa League door een treffer in de slotfase. De Duitse club balanceerde in Bergamo tegen Atalanta op de rand van uitschakeling, maar dankzij de gelijkmaker van invaller Marcel Schmelzer gaat Dortmund toch door: 1-1. De ploeg van trainer Peter Stöger, opvolger van de ontslagen Peter Bosz, had vorige week voor eigen publiek met 3-2 gewonnen.